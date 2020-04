Masques : l'État réquisitionne deux commandes passées par la région Bourgogne-Franche-Comté

La présidente de la région évoque une "confiscation".

Un masque FFP2. ( AFP / JOEL SAGET )

Deux millions de masques destinés à la région Bourgogne-Franche-Comté ont été "intégralement" réquisitionnés par l'État à leur arrivée, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, a indiqué dimanche 5 avril sa présidente socialiste Marie-Guite Dufay. Le 2 avril, une première commande avait subit le même sort.

La présidente du conseil régional conçoit que "la lutte contre l'épidémie amène logiquement l'État à décider de prioriser la livraison de certaines commandes en direction des secteurs les plus en tension", mais elle souhaite une "répartition plus solidaire" , se demandant "comment l'État organise la protection" des habitants de BFC.

Les types de masques de protection : plusieurs pays recommandent désormais de se protégerle visage. ( AFP / )

"Soit l'État considère que les masques commandés par la Région, en complément des dotations de l'État, ne sont pas nécessaires à leur protection ; soit, avec les masques réquisitionnés, il organise une régulation entre les Régions de manière solidaire", écrit-elle.

L'élue "rappelle que ces masques sont destinés aux Ehpad, aux personnels d'aide à domicile des personnes âgées , et aux structures d'accueil de personnes handicapées". Mme Dufay a en conséquence "saisi le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, afin de rétablir le dialogue et retrouver une unité dans l'action entre l'État et les Régions".

La région "espère" par ailleurs que les deux autres commandes réalisées via un autre importateur de 2,35 millions de masques supplémentaires, dont la livraison est prévue le 10 avril, ne feront pas l'objet d'une "telle confiscation".