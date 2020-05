Masques : des prix respectés, mais des progrès restent à faire en matière d'informations

La secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Pannier-Runacher a appelé les fabricants à corriger "dans les plus brefs délais" le manque d'information concernant l'utilisation des masques.

(Photo d'illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

Obligatoire dans les transports en commun et recommandé dans l'espace public, le port du masque s'est imposé dans le quotidien des Français pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Si cela représente un coût non négligeable, l'encadrement des prix des masques chirurgicaux à 95 centimes d'euros est "très majoritairement respecté, la majorité des masques étant vendus à un tarif de l'ordre de 60 centimes", a relevé lundi 25 mai dans un communiqué la secrétaire d'Etat à l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, selon les contrôles effectués par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Les prix des masques en tissu sont néanmoins parfois abusifs. Certains dépassent les 5 à 10 euros alors qu'ils ne vont pas résister à 10 passages en machine. Les moins chers sont vendus entre 1 et 3 euros pour 10 lavages. Un prix jugé raisonnable pour le gouvernement, qui va donc mettre la pression sur les professionnels pour que ces masques, qui représentent actuellement un tiers des ventes soient la norme, explique RTL .

177 avertissements

Bercy souligne par ailleurs qu'il y a encore "des progrès à faire pour que les bonnes informations soient apportées aux consommateurs" , notamment quant à la présence ou pas de notices d'utilisation des masques, parfois écrites en langue étrangère.

"Ces situations doivent être corrigées dans les plus brefs délais", affirme Bercy, qui précise que des "avertissements" sous forme de rappels à la loi ont été faits à l'encontre de commerces qui n'avaient pas mis à disposition de leurs clients des notices d'information.

"Les enquêteurs ont également mis en évidence l'absence d'indication du nombre de lavages possibles voire une indication différente de celle pour lesquels les tests ont été réalisés", ajoute Bercy. Enfin, "les contrôles montrent une confusion possible entre les différentes catégories de masques pouvant être commercialisés".

Au cours des trois premières semaines de mai, 5.673 établissements (supermarchés, pharmacies, grossistes, fabricants ou importateurs de masques de protection) ont fait l'objet d'un contrôle de la part des agents de la DGCCRF. "Ces contrôles ont donné lieu à 177 avertissements , 18 injonctions de remise en conformité et 9 procès-verbaux pénaux en cas d'atteinte grave à l'information des consommateurs", pour pratiques commerciales trompeuses notamment, précise Bercy.