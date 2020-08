Masque obligatoire : la mairie de Paris se félicite, celle de Marseille s'insurge

L'Île-de-France et les Bouches-du-Rhône sont classées en rouge par l'État, et par de plus en plus de pays étrangers.

Des passants à Marseille, le 26 août 2020. ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Alors que le masque va bientôt devenir obligatoire partout à Paris et qu'il l'est déjà depuis mercredi à Marseille, les deux équipes municipales ont réagi différemment. La ville de Paris soutiendra la mesure de généralisation du port du masque dans la capitale, tandis que la maire de Marseille a dénoncé "un deux poids deux mesures"

"Ça va être très rapide maintenant", a indiqué le Premier adjoint à la prévention et à la sécurité de Paris, Nicolas Nordman, sur BFMTV. Après Marseille, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi qu'à Paris, "le préfet, après concertation avec la maire (Anne Hidalgo), va étendre le port du masque dans l'ensemble de la capitale", une obligation limitée jusque-là à quelques quartiers.

"C'est un sujet toujours très difficile à arbitrer, c'est incontestablement une mesure de simplification, et donc de visibilité, de compréhension, de pédagogie auprès de la population" , a réagi Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, lors d'une conférence de presse sur la rentrée scolaire à Paris. "Le gouvernement a tranché, c'est son rôle, nous soutiendrons opérationnellement cette mesure", a-t-il poursuivi.

"On soutient, on assume, on aidera"

"Mais c'est comme quand vous mettez la limitation de vitesse à 50 km/heure partout, c'est pratique parce que tout le monde sait que c'est 50, mais vous observerez que sans doute des gens rouspèteront parce que ça paraîtra, à un certain moment, dans certains lieux, comme une mesure disproportionnée", a ajouté. Pour autant, "l'urgence c'est de sortir de l'épidémie au plus vite , et donc nous avons suffisamment plaidé pour des mesures plus fortes en matière de port du masques pour aujourd'hui soutenir cette mesure", a -t-il poursuivi.

"On prend acte, on soutient, on assume, on aidera à la mise en œuvre", a-t-il insisté, tout en indiquant qu'"il nous semblait que le chemin du cas par cas était aussi une option intéressante".

Matignon a précisé que cette décision, demandée par Jean Castex au préfet de police de Paris, n'avait pas encore été actée et était "en cours d'étude".

À l'opposé, la maire de Marseille, l'écologiste Michèle Rubirola s'est indignée du renforcement des mesures sanitaires dans la citée phocéenne.

"Le gouvernement a décidé depuis Paris de ce qui serait bon pour notre ville, sans engager le dialogue nécessaire avec les élus, et surtout sans nous donner les moyens de faire respecter les décisions qui sont les siennes", a-t-elle accusé lors d'une conférence de presse commune avec Martine Vassal, la présidente LR de la métropole et du département des Bouches-du-Rhône, dans les locaux de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection du professeur Didier Raoult, lui aussi présent.

Un reconfinement "inenvisageable" à Marseille

"Nous avons besoin que les décisions se prennent dans la concertation", a insisté la maire écologiste de Marseille, en réagissant aux mesures renforcées en vigueur depuis mercredi soir, à savoir le port du masque obligatoire dans tout l'espace public à Marseille, et la fermeture entre 23h et 6h des bars, restaurants et commerces d'alimentation générale dans toutes les Bouches-du-Rhône. Confirmant que le gouvernement avait initialement envisagé une fermeture dès 20H00, Mme Rubirola a regretté que le cap de minuit négocié avec le préfet de région, Christophe Mirmand, n'ait pas été accepté.

Quant au reconfinement, "il a été évoqué, si la situation continuait à se dégrader", à également confirmé la maire de Marseille: "Mais c'est inenvisageable", a-t-elle insisté, en soulignant qu' "à Paris, par contre, ils n'ont pas envisagé le reconfinement" .

"C'est du deux poids deux mesures, je l'ai dit à (Jean) Castex (le Premier ministre) au téléphone, et je suis prête à le redire", a martelé Michèle Rubirola.

Martine Vassal, la candidate républicaine lors des municipales à Marseille, a elle aussi regretté "le manque de concertation" avec le gouvernement: "A Marseille, on est toujours montré comme les mauvais petits canards, (...) mais ce qu'on demande c'est tout simplement de la concertation".