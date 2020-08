Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Masque obligatoire dans tout Marseille, les horaires des bars et restaurants limités Reuters • 25/08/2020 à 23:27









MASQUE OBLIGATOIRE DANS TOUT MARSEILLE, LES HORAIRES DES BARS ET RESTAURANTS LIMITÉS PARIS (Reuters) - Le port du masque va devenir obligatoire partout dans l'espace public à Marseille et les restaurants, les bars et les commerces d'alimentation générale des Bouches-du-Rhone devront rester fermés de 23h00 à 06h00, a annoncé mardi la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ces mesures entreront en vigueur mercredi à 23h00 et sont applicables jusqu'au 30 septembre. Le département des Bouches-du-Rhône a été classés à la mi-août en "zone active de circulation" du coronavirus afin de permettre au préfet de prendre des mesures plus restrictives. Le port du masque du masque était déjà obligatoire dans les 16 premiers arrondissements marseillais. (Jean-Philippe Lefief)

