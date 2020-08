Masque au travail : la CPME demande un délai avant l'application de la mesure

Le syndicat demande des précisions sur la règle pour éviter "des ambigüités préjudiciables au bon fonctionnement des entreprises" et que ne soit mise en cause leur responsabilité.

Une femme masque à Paris, le 11 mai 2020. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a demandé lundi 31 août au gouvernement un délai avant l'application de la règle sur le port du masque dans les entreprises. Une entrée en vigueur mardi, comme prévu, ne permet pas aux patrons les dispositions nécessaires, selon le syndicat.

"La CPME réclame, à tout le moins, un délai minimal d'application pour permettre aux chefs d'entreprises de prendre les dispositions qui s'imposent", a déclaré l'organisation patronale dans un communiqué.

La Confédération des PME rappelle avoir demandé aux pouvoirs publics "des dérogations portant sur des points précis", notamment concernant l'utilisation des véhicules utilitaires ou l'obligation du port du masque dans les salles de sport, dans les sites industriels à faible densité ou encore pour les conférenciers.

Protéger la responsabilité des entreprises

Des précisions, estime-t-elle, "indispensables pour rendre possible l'application des nouvelles règles en toute clarté sans qu'existent des ambigüités préjudiciables au bon fonctionnement des entreprises et sans que celles-ci puissent être sanctionnées ou voir leur responsabilité mise en cause."

La ministre du Travail, Élisabeth Borne, avait reconnu dimanche que certaines activités professionnelles étaient "difficilement compatibles" avec le port du masque systématique, et seraient "recensées avec les partenaires sociaux".

En outre, la CPME "s'étonne de l'absence de texte apportant les précisions nécessaires pour la mise en œuvre de cette nouvelle obligation." Dimanche, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait indiqué que le protocole sanitaire intégrant les adaptations serait publié lundi.