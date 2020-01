Mason Greenwood, Wonder Boy inespéré

Au sein d'un Manchester United dont le déclin semble irréversible année après année, son visage poupon offre une lueur inattendue. Du haut de ses dix-huit ans, Mason Greenwood frappe déjà les esprits. Parce qu'il est surdoué, prometteur et porteur d'espoir. Et si l'Anglais était vraiment l'élu censé ramener les Red Devils en haut de l'affiche ?

? pic.twitter.com/5W6qTHp0vd -- . (@Mufctilly) December 16, 2019

Mason Greenwood is Robin van Persie reincarnated. ? pic.twitter.com/qFNfY0Ufle -- The Man Utd Way (@TheManUtdWay) July 21, 2019

À l'heure où le présent ne se conjugue plus au plus-que-parfait et que la nostalgie a pris le pas sur un avenir incertain, les mots des héros prennent un peu plus de sens. Ceux du dernier en date de l'époque glorieuse de Manchester United, Robin van Persie, revêtent même un écho singulier quand il s'agit d'adouber en personne son présumé successeur. ", révélait récemment sur Instagram le jeune retraité néerlandais, artisan majeur de la dernière couronne nationale glanée par lesen 2013." L'heureux élu se nomme Mason Greenwood, à peine majeur, et semble s'ériger comme la réincarnation de l'esthète batave. La même gestuelle élégante, l'aisance technique des privilégiés, les bras infiniment longs, le port altier et cette sensation aérienne qui se dégage à chaque prise de balle. Quatre ans plus tôt, l'Angleterre et l'Europe prenaient en pleine face le talent soudain de Marcus Rashford. Cette fois, c'est un sentiment à part qui domine. Plus de la virtuosité que de la soudaineté. Peut-être parce que United tient là un talent encore plus vertigineux.