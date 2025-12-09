Marylise Léon (CFDT) appelle à "absolument" voter le budget de la Sécu

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, à Paris le 29 août 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon appelle à "absolument" voter mardi le budget de la Sécurité sociale qui prévoit de suspendre la réforme des retraites de 2023.

"Il faut absolument qu'il puisse y avoir l'adoption de ce budget parce qu'il y a la suspension de la réforme des retraites (...) ça concerne des centaines de milliers de personnes qui pourraient partir plus tôt. Il faut pouvoir répondre à cette attente sociale qui est extrêmement forte", a déclaré mardi matin sur France Info Mme Léon.

Le vote du budget de la Sécu prévu dans l'après-midi s'annonce extrêmement serré sur la deuxième lecture de ce projet de loi. Face à la menace d'une censure, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait concédé aux socialistes le décalage à janvier 2028 de la réforme des retraites portant l'âge légal de départ à 64 ans.

Cinq générations de retraités, soit 3,5 millions de personnes, bénéficieraient ainsi à terme de ce report de la réforme, en gagnant un trimestre par rapport à la loi de 2023.

"Ce n'est ni le budget du gouvernement, ni celui du parti socialiste ou d'autres forces qui ont joué le jeu de la négo (négociation, NDLR) et je pense qu'il faut qu'il soit adopté", a insisté la cheffe de file syndicale.

"Le vrai sujet, c'est le contenu et moi ma boussole, c'est qu'est-ce que ça a comme impact concret sur les travailleurs. La suspension de la réforme des retraites, ça a un impact très concret dès sa mise en application", a-t-elle défendu.

"Je pense qu'il y a un risque à ce qu'il n'y ait pas de budget de la Sécurité sociale", citant notamment "un report des moyens pour les associations de solidarité qui sont déjà en grande difficulté", a estimé Mme Léon.