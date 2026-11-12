"Martyre de l'A10" : la mère "ne se rappelle plus", le père a eu "peur"

Halima El Bakhti, accusée et mère d’Inass Touloub, arrive au palais de justice de Blois, le 2 novembre 2026 ( AFP / ALAIN JOCARD )

"J'étais pas un être humain", a dit la mère d'Inass Touloub, retrouvée morte au bord de l'A10 en 1987, tandis que le père a reconnu avoir été témoin de certaines violences, sans pour autant parvenir à "protéger" la fillette, au huitième jour de leur procès, 39 ans après les faits.

"J'ai vu sur les photos (de l'autopsie, ndlr), c'est pas possible que je fasse tout ça. C'est comme si j'avais perdu la tête, que j'avais plus de cervelle", a assuré Halima El Bakhti, 72 ans, jugée depuis le 2 novembre devant la cour d'assises du Loir-et-Cher, pour actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort, sans intention de la donner.

Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité, tout comme Ahmed Touloub, 74 ans, père de ses six autres enfants, qui comparaît à ses côtés pour complicité.

"J'étais pas un être humain, je sais pas ce que je fais, pourquoi...", a-t-elle lancé, répondant à maintes reprises "je ne me rappelle plus".

"Période noire"

Comme lors de la première partie de son interrogatoire, vendredi, de nombreuses questions sont restées sans réponse, l'accusée se montrant souvent confuse et incapable d'expliquer l'origine de la vingtaine de morsures, de nombreuses fractures ou encore des mamelons arrachés de l'enfant, évoqués depuis le début du procès.

Croquis d’audience du 2 novembre 2026 montrant Halima El Bakhti (d), et son mari Ahmed Touloub, lors de leur procès pour le décès de leur fille Inass Touloub en 1987, au palais de justice de Blois, dans le Loir-et-Cher ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Cette période était "noire", a insisté Mme El Bakhti, alors que plusieurs experts ont cette semaine évoqué la question de l'altération de son discernement au moment des faits.

À Inass, dont le corps tuméfié a été retrouvé le 11 août 1987 sur le bas-côté de l'autoroute au niveau de Suèvres (Loir-et-Cher), "j'aurais voulu lui dire qu'elle me manque beaucoup, que je regrette infiniment". "Je la vois dans mes rêves avec sa petite robe blanche".

"Je voudrais aller sur sa tombe et lui demander pardon", a-t-elle affirmé, la voix fatiguée. "J'ai jamais été, mais j'aimerais", a-t-elle ajouté, se considérant aussi comme une "victime" qui a "tout perdu".

La fillette n'avait été identifiée qu'en 2018, en même temps que l'interpellation de ses parents grâce à l'ADN, plus de trente ans après la découverte de son corps.

- "Inass est morte parce qu'elle n'avait plus de sang, a été mordue, frappée, vous comprenez ça ?", s'est agacé son avocat, Me Camille Radot.

- "Pour moi elle était très fatiguée, épuisée, c'est tout ce que j'arrive à comprendre", a répondu la septuagénaire, qui a dit plus tôt "avoir peur de mourir en prison".

"J'ai peur"

"La situation est frustrante, on voudrait qu'elle mette des mots sur des actes", a réagi l'avocate du père d'Inass, Me Yasmina Belmokhtar. "Je ne sais pas dans quelle mesure elle est capable de faire un pas vers la justice et vers sa fille".

Ahmed Touloub, de son côté, a confirmé avoir été témoin de certaines violences exercées contre la fillette et assuré qu'il ne cherchait pas à nier sa responsabilité.

Le père d’Inass Touloub et accusé, Ahmed Touloub (au centre), quitte le tribunal avec son avocat, Frank Berton (à droite), lors d’une pause déjeuner, dans le cadre du procès des parents d’Inass Touloub, une fillette de quatre ans qui aurait été tuée par ses parents en 1987, au palais de justice de Blois, dans le centre de la France, le 2 novembre 2026. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Parfois, "j'entends des cris et quand j'ouvre la porte, elle tape Inass" et, d'autres fois, "ses sœurs", a-t-il raconté, sans parvenir à justifier son inaction.

- "Pourquoi ne pas avoir appelé les gendarmes ?", a demandé la présidente.

- "Je peux rien faire, j'ai peur. Moi-même, je suis torturé", s'est-il défendu, après avoir notamment décrit une scène au cours de laquelle Halima El Bakhti, "prend" Inass et "la jette" par terre.

Concernant les sévices les plus graves, l'accusé, assis, appuyé sur sa canne et le regard vide, a affirmé : "Je n'avais jamais vu ça, je ne sais pas". "J'ai été un vaut rien, j'ai pas pu protéger mes enfants".

Pour son avocate, Me Yasmina Belmokhtar, M. Touloub "vieillit et perd la mémoire", il fait "ce qu'il peut avec les souvenirs qui sont les siens".

Le verdict n'est pas attendu avant mardi.