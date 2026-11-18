"Martyre de l'A10" : 20 ans de réclusion pour la mère, 15 ans pour le père, 39 ans après la mort d'Inass

Halima El Bakhti (c), mère d’Inass Touloub, jugée pour la mort de sa fille en 1987, devant le palais de justice de Blois, le 2 novembre 2026 dans le Loir-et-Cher ( AFP / ALAIN JOCARD )

Des faits "d'une gravité exceptionnelle" : la mère d'Inass Touloub, fillette de quatre ans retrouvée morte au bord de l'A10 à l'été 1987, a été condamnée mardi à 20 ans de réclusion criminelle, tandis que le père écope d'une peine de 15 ans de prison.

Les deux accusés, âgés respectivement de 72 et 74 ans et qui comparaissaient libres, sont incarcérés immédiatement avec cette décision, rendue 39 ans après les faits et qui marque l'aboutissement d'un des plus anciens cold cases français.

Ils ont quitté la salle d'audience en silence et dans le calme, n'exprimant presque aucune émotion.

La cour d'assises du Loir-et-Cher a estimé qu'Halima El Bakhti avait "volontairement commis les actes de torture et de barbarie constatés sur l’enfant", faits pour lesquels elle était jugée depuis le 2 novembre.

Mais elle a retenu l'altération de son discernement au moment des faits, une circonstance qui, selon l'analyse retenue par la cour, a limité à 20 ans la peine maximale encourue.

"Les sévices infligés ont démontré qu'Inass n'était plus considérée comme une enfant mais comme le réceptacle de la cruauté maternelle", a-t-elle poursuivi.

Pour Ahmed Touloub, les jurés ont considéré qu'il "ne pouvait qu’avoir connaissance des sévices subis par Inass Touloub", et ce, alors même qu'il "devait garantir la santé et la protection de sa fille" en sa qualité de père.

Une des ses avocates, Me Yasmina Belmokhtar, a indiqué qu'ils feraient appel de cette décision.

"Discours égocentré"

Croquis d’audience du 2 novembre 2026 montrant Halima El Bakhti (d), et son mari Ahmed Touloub, lors de leur procès pour le décès de leur fille Inass Touloub en 1987, au palais de justice de Blois, dans le Loir-et-Cher ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

La décision a été motivée en raison notamment de la "gravité exceptionnelle des faits, commis dans l'intimité du foyer familial par ceux qui se devaient d'être les principaux garants" de la santé et du bon développement d'Inass, a déclaré la présidente Audrey Debeugny, au terme d'un délibéré de près de sept heures.

Mais elle a aussi mis en avant "l'absence de remise en cause de leurs actes" et "un discours égocentré, qui laisse penser, selon elle, qu'Inass", quatre ans et dont le corps supplicié a été retrouvé le 11 août 1987 au bord de l'autoroute A10, "n’a jamais été considérée comme leur enfant".

L'avocat général, Stéphane Javet, qui avait requis 20 ans contre la mère et 14 ans contre le père, a décrit "un procès criminel d'une ampleur inédite et d'une violence insoutenable" et des "sévices plus monstrueux les uns que les autres".

"Je suis désolée, je regrette", a dit Halima El Bakhti, en pleurs, avant que la cour ne se retire à 13H30.

Ahmed Touloub a lui "demandé pardon à (s)a fille Inass".

Durant ce procès très attendu, la mère s'est révélée incapable d'expliquer la vingtaine de morsures, les brûlures et fractures ou encore l'arrachement des mamelons de sa fille.

"Période noire"

La tombe d'Inass Touloub, fillette de quatre ans retrouvée morte et mutilée en 1987 au bord de l'autoroute A10, au cimetière communal de Suèvres, dans le Loir-et-Cher, le 1er octobre 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

"J'étais pas un être humain, je la giflais, je la tapais sans savoir pourquoi", a-t-elle notamment lancé, souvent confuse et décrivant une "période noire".

"Les aveux d'Halima El Bakhti sont à chercher dans ses silences", a suggéré son avocat Me Camille Radot, qui a soutenu, comme certains experts, qu'elle-même avait été maltraitée par sa mère.

Ahmed Touloub a, lui, donné l'impression d'être spectateur de son propre procès, l'allure fatiguée et la tête baissée, appuyée contre sa canne.

Durant les débats, il a raconté avoir été témoin de violences subies par la fillette et admis avoir été "un vaurien", "incapable de protéger sa petite Inass".

Pour son avocat, Me Frank Berton, "cet homme n'a jamais voulu participer de près ou de loin à la mort de sa fille".

Après le verdict, les avocats de la défense n'ont pas souhaité s'exprimer auprès des journalistes.

Me Agathe Morel, avocate de l'association Enfance et Partage, a estimé qu'il y avait "un devoir d'humanité" vis-à-vis de cette fillette, identifiée en 2018, en même temps que l'interpellation de ses parents permise grâce à l'ADN.

"Aujourd'hui Inass a eu son procès et enfin on peut mettre un point final pour qu'elle repose en paix", a réagi Raphaël Pilleboue, ancien maire de Suèvres (Loir-et-Cher), commune où Inass repose.