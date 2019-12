Martinique : mouvement social dans les transports, cinq bus incendiés

Cinq bus ont été incendiés en Martinique dans la nuit de mercredi à jeudi, point d'orgue d'un conflit social impliquant la principale compagnie de bus de l'île dont les salariés sont en grève depuis le 17 décembre.Les quelque 400 salariés (dont 180 chauffeurs) de la Compagnie Foyalaise de Transport Urbain (CFTU) sont mobilisés depuis que l'autorité qui gère les transports publics de l'île, Martinique Transport, a décidé d'ôter la délégation de service public à l'entreprise. Celle-ci assure le réseau de bus depuis 2005 dans Fort-de-France et ses communes limitrophes.Une menace qui pesait depuis un an déjà sur la CFTU et qui prendra effet au 31 juillet prochain alors que le contrat devait courir jusqu'en 2023. Si le président de Martinique Transport a promis une garantie de l'emploi aux salariés, les syndicats craignent que leurs avantages soient remis en cause.Blocages levésCes derniers jours, ils ont donc mené plusieurs actions, opérations escargots, blocage de l'accès à deux importants centres commerciaux ainsi que de la SARA (Société Anonyme de Raffinerie des Antilles), ce qui a entraîné d'importants retards de livraison dans les 87 stations-service de l'île et des pénuries de carburants.Les grévistes ont également visé les entrées du Grand Port Maritime de Martinique qui a déposé un référé contre la CFTU après l'incendie de trois bus à quelques centaines de mètres seulement de l'appontement en carburants. Deux autres bus ont été incendiés ailleurs. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés, selon France-Antilles. Un incendie s'est déclaré la nuit dernière à Dillon à Fort-de-France. Deux bus Mozaïk sont partis en fumée. D'autres ont été fortement dégradés. https://t.co/ea2m9e8G4j pic.twitter.com/2hrxIqcgtb-- ZayActu Martinique (@ZayActu) December 26, 2019 Jeudi, les grévistes ont accepté de lever leurs blocages devant la SARA et l'une des entrées du port après ...