Martinique: le préfet instaure un couvre-feu "jusqu'au retour au calme"

Le préfet de Martinique a instauré jeudi un couvre feu "de 19H00 à 5H00 jusqu'au retour au calme" pour faire face aux "violences urbaines nocturnes" depuis lundi, a-t-il annoncé dans un communiqué.

"Des groupes d'individus ont commis des dégradations et installé des barrages", et "des actes de violence ont eu lieu à l'encontre des forces de sécurité", argue le préfet qui ajoute que "11 personnes" ont été interpellées et "plusieurs armes" saisies.