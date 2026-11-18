Martinique : des renforts à l'hôpital pour rouvrir des urgences la nuit

Dix-sept internes supplémentaires ont rejoint le CHU de la Martinique pour rouvrir la nuit les urgences dans le nord de l'île ( AFP / Kiran RIDLEY )

Dix-sept internes supplémentaires ont rejoint le CHU de la Martinique pour renforcer les effectifs médicaux et rouvrir la nuit les urgences dans le nord de l'île, a annoncé mercredi à l'Assemblée nationale la ministre de la Santé.

Interpellée lors des questions au gouvernement par le député de Martinique Jiovanny William (PS), Stéphanie Rist a reconnu "la situation difficile des urgences du site de La Trinité".

Depuis le 6 juillet, ce service situé dans le nord de l'île ferme chaque nuit après 18H00 et les malades sont transférés sur le site principal du CHU, à Fort-de-France, situé à 26 km (soit environ 35 à 40 minutes de route).

Avec cette fermeture prévue pour "deux mois" mais qui durera "six voire sept" mois, "le nord tout entier est sommé de descendre à Fort-de-France" alors que le CHU "manque de médecins" et "manque de lits", a déploré M. William.

Selon l'élu, citant les soignants, sur 138 patients présentés aux urgences du CHU dans la nuit du 6 au 7 novembre, 38 n'ont vu aucun médecin.

"Avec l'Agence régionale de santé, nous travaillons à augmenter les effectifs médicaux", a répondu la ministre, précisant que ces 17 internes étaient arrivés il y a deux semaines et que trois médecins hors diplôme de l'Union européenne "devraient arriver".

Soulignant que la situation aux urgences du CHU "semble s'améliorer depuis le 9 novembre progressivement", elle a ajouté que 17 maisons France Santé avaient été labellisées en Martinique et que 70 docteurs juniors avaient rejoint les Antilles.

Jiovanny William a aussi dénoncé "des tableaux, des ratios, des critères qui sont en réalité taillés pour l'Hexagone", sans compter "les kilomètres" ni "les routes du nord".

En psychiatrie, 80% de la dotation dépend du nombre d'habitants, sans intégrer le critère de l'âge. Ce mode de calcul réduit les moyens d'une île qui se dépeuple tout en vieillissant plus vite que la moyenne nationale, a-t-il critiqué.

"La Martinique n'est pas abandonnée", a assuré Mme Rist, citant une hausse de 30% des financements de la psychiatrie depuis 2020, à "plus de 100 millions d'euros".

Sur les coefficients géographiques censés compenser les surcoûts ultramarins, une analyse en 2025 de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) n'a "pas mis en évidence de sous-financement", a-t-elle affirmé.

Une réponse dont "les soignants ne sont pas satisfaits", a rétorqué M. William.

La Martinique compte quelque 359.000 habitants, près de 39.000 de moins qu’en 2008. Selon l’Insee, c’est la région française où la part des 60 ans et plus est la plus élevée (36%).