Martinez aux côtés des grévistes à Vitry-sur-Seine : «Le gouvernement est fébrile»

Nouvelle journée de grève, et nouveau blocage. L'Union départementale du Val-de-Marne CGT et le syndicat de la RATP Bus ont organisé une opération au dépôt de bus de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), vendredi 27 décembre. Avec le soutien de Philippe Martinez, venu épauler les manifestants.Selon Franceinfo, 300 personnes ont participé au rassemblement avant d'être délogées par les CRS peu avant 5 heures du matin. « À 8h00, il n'y a plus aucun blocage sur l'agglomération parisienne », a assuré la préfecture de Paris sur Twitter. Quatre dépôts de bus étaient bloqués vers 6h00, dont deux partiellement, à Paris et en petite couronne. La grève contre la #reformesdesretraites est désormais plus longue que le mouvement de 1995, avec désormais 23 jours.Ici, blocage du centre bus de Vitry-sur-Seine en présence de Philippe Martinez #ratp #greve27decembre pic.twitter.com/pGrPQPbGFI-- Matthieu Brandely (@m_brandely) December 27, 2019 « On est accueilli par les CRS. Le gouvernement est fébrile », a déclaré sur place Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Philippe Martinez au blocage du dépôt de bus de #Vitry ce matin: « On est accueilli par les CRS. le gouvernement est fébrile" #cgt #RATP pic.twitter.com/IJgh23gTEY-- Clément Martin (@clementmartin_) December 27, 2019 « Il y a une colère sociale dans ce pays, c'est cette colère qui s'exprime aujourd'hui en cette fin d'année, il est temps que le président de la République voie cette colère », a-t-il lancé aux caméras de BFMTV. « C'est un mouvement fort, qui est toujours soutenu par l'opinion publique, a-t-il déclaré. « Je suis venu (...) soutenir les grévistes parce que nous avons un Premier ministre qui dit je ne veux pas de confrontation, c'est pas la guerre, et puis on est accueilli par des matraques », a-t-il dit, entouré de grévistes. Le trafic encore très perturbé dans les transports Ce dépôt avait déjà été bloqué en ...