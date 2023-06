Martin triomphe devant Bagnaia, Zarco complète le podium

Jorge Martin s’impose sur la ligne ! Dans ce Grand Prix d’Allemagne, c’est bien Jorge Martin qui monte sur la plus haute marche du podium juste devant Francesco Bagnaia qui ne l’a pas lâché de toute la course. Les deux pilotes ne se sont pas quitté de l’extinction des feux jusqu’au drapeau à damier, avec des dépassements osés et un finish irrespirable. Bagnaia a pris la tête de cette course peu de tours avant la fin, mais c’est bien l’Espagnol qui lui reprendra la première place et ne lâchera plus. Un petit accrochage roue contre roue à deux tours de la fin est venu faire monter encore d’un cran la tension et le suspens. Johan Zarco a lui aussi réalisé une superbe course et décroche un nouveau podium et reprend la quatrième place du classement des pilotes. L’autre Français, Fabio Quartararo a vécu une course plus compliquée en se battant dans le peloton sans jamais trouver de rythme, il termine treizième.

