information fournie par So Foot • 09/10/2023 à 03:34

Martin Terrier : « J’ai eu des frissons »

Une petite consolation.

Malgré la défaite du Stade rennais contre le Paris Saint-Germain ce dimanche soir (1-3), le public du Roazhon Park a pu s’offrir un frisson qu’il attendait depuis un moment : l’entrée en jeu de Martin Terrier à la 76e minute de jeu pour son retour sur la pelouse où tout s’était brutalement arrêté neuf mois plus tôt. « On est des compétiteurs donc perdre le match, ce n’est pas le retour que j’attendais. Malgré tout, après ce long chemin parcouru, je suis très heureux d’être de retour , a réagi l’attaquant rennais en zone mixte. Je me suis retracé tous les mois difficiles que j’ai eus à traverser. J’ai pensé à ceux qui étaient à mes côtés, les proches qui m’ont soutenu. Forcément, j’ai eu des frissons quand j’ai entendu l’accueil du public. » …

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com