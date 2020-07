Martin Terrier de l'OL au Stade rennais : un nouvel espoir

Après deux années passées à l'OL, Martin Terrier s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le Stade rennais. Au sein d'un nouvel environnement, l'attaquant de 23 ans devra prouver qu'il est plus qu'un espoir prometteur et qu'il a désormais les épaules pour s'imposer dans un club moins huppé que l'OL, mais tout aussi ambitieux.

[#MercatoSRFC]? Le Stade rennais F.C. est fier d'annoncer la signature de Martin Terrier jusqu'en 2?0?2?5? ! ?Degemer Mat Martin ! ?? https://t.co/iNYS0gEsgK---#AllezRennes#ToutDonner ??? pic.twitter.com/Sg4rOCdfK8 -- Stade rennais F.C. (@staderennais) July 6, 2020

Martin mystère

Ce n'est un scoop pour personne : Florian Maurice aime beaucoup Martin Terrier., glissait le nouveau directeur technique du Stade rennais à, la semaine dernière.Le chemin n'était pas si long : l'attaquant de 23 ans s'est engagé lundi pour cinq saisons avec le club breton, devenant ainsi la première recrue de l'ère Maurice au SRFC après la signature d'un chèque de douze millions d'euros (plus trois millions supplémentaires et autres bonus). Après Lille, Strasbourg et Lyon, Terrier met donc le cap à l'ouest, et le moment est venu pour l'international espoir de prouver qu'il n'est plus seulement une promesse.Son aventure lyonnaise aura donc seulement duré deux années. Arrivé à l'été 2018 avec l'étiquette du jeune prometteur destiné à percer avec l'OL, Terrier quitte finalement le club en laissant un goût d'inachevé. Une issue difficile à imaginer quand on se souvient du printemps 2019, une période où l'attaquant venait de claquer six