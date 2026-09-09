Martin Ødegaard offre la victoire à Arsenal
Naples 0-1 Arsenal
But : Ødegaard (75 e ) pour les Gunners
Ohé ohé capitaine retrouvé. Finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, Arsenal a assuré l’essentiel sur la pelouse de Naples en s’imposant sur la plus petite des marges (0-1). Mais les Gunners ont mis du temps à trouver la faille dans la défense des Partenopei .…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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