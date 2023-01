Martin Ødegaard, l'enchanteur d'Arsenal

Janvier rimera avec vérité du côté d'Arsenal. Avec les réceptions de Newcastle (3e) et Manchester United (4e), ainsi qu'un déplacement bouillant à Tottenham (5e), le leader sera mis à l'épreuve au cours des prochaines semaines. Privé de Gabriel Jesus, Arteta peut s'appuyer sur un grand Martin Ødegaard.

À la baguette

Arsenal caracole en tête de la Premier League avec l'impressionnant total de 43 points après 16 matchs. Presque aussi bien que le City de 2017-2018 et le Liverpool de 2019-2020 (46 unités chacun). Un bonheur collectif parfaitement incarné par la réussite individuelle de Martin Ødegaard. Le Norvégien a fait des misères à West Ham lors du Boxing Day (3-1), avant de remettre le couvert à Brighton samedi dernier (2-4) . Son mois de décembre est assurément un terrain fertile pour l'émerveillement. Encore plus quand l'enchanteur desvient disperser un peu de sa poudre magique par-dessus.Double passeur décisif face aux, Ødegaard a poursuivi une tournée que le Père Noël avait arrêtée quelques heures plus tôt. Le nom des petits veinards : Bukayo Saka et Eddie Nketiah. Le tour de Gabriel Martinelli est venu trois jours après, avec une passe en première intention venue d'ailleurs pour lancer le Brésilien vers le quatrième but du soir. L'internationala été particulièrement gâté puisqu'il avait déjà reçu un ballon délicieux, transmis par son capitaine au prix d'un somptueux tour de passe-passe et d'un petit pont dans la surface. Celui-ci n'a pas été transformé, mais ce n'était pas nécessaire pour que les 31 000 spectateurs aient les yeux écarquillés.

Le sang-froid de Martinelli, mais quelle passe d'Ødegaard #BHAARS #PremierLeague pic.twitter.com/tDVonG7xuL

— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 31, 2022Une prestation magistrale couronnée d'un but, déjà son septième de la saison en championnat, ce qui en fait le meilleur réalisateur du club. Directement impliqué dans 12 buts en Premier League, Ødegaard a déjà effacé la saison passée, où il avait ponctué ses 36 apparitions en championnat de sept buts et quatre… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com