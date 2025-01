Martin Karplus intervient lors d'un symposium à l'ambassade de Suède à Washington DC, le 19 novembre 2013 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

L'ancien chercheur austro-américain Martin Karplus, prix Nobel de chimie en 2013, est décédé le 28 décembre à l'âge de 94 ans, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

"Martin Karplus est décédé paisiblement à l'âge de 94 ans samedi 28 décembre 2024 à son domicile de Cambridge, dans le Massachusetts", indique l'avis de décès publié par une entreprise de pompes funèbres de cet Etat de la côte est américaine.

Aux côtés de l'Américano-britannique Michael Levitt et l'Israélo-américain Arieh Warshel, Martin Karplus avait remporté le prix Nobel de chimie en 2013 pour ses travaux sur la modélisation informatique des réactions chimiques.

Né à Vienne, en Autriche, le 15 mars 1930, il s'était exilé aux Etats-Unis avec sa famille après l'Anschluss, en 1938.

Il avait confié que son amour pour la science était né de son intérêt pour l'ornithologie et grâce à un microscope offert par ses parents quand il était enfant.

Il a notamment étudié à Oxford et à Harvard, prestigieuse université américaine où il est par la suite devenu professeur à partir de 1966.

Martin Karplus (à gauche), prix Nobel de chimie en 2013, salue le président de la République François Hollande (à droite), devant un autre prix Nobel de chimie, Jean-Marie Lehn (1987), le 30 janvier 2014 à Strasbourg ( POOL / FREDERICK FLORIN )

A partir de 1992 il a également enseigné durant des années à l'université de Strasbourg, où ses proches collaborateurs avaient salué la qualité de ses travaux et sa personnalité attachante lors d'une cérémonie dans la capitale alsacienne, après son prix Nobel.

Le scientifique éclectique avait évoqué à cette occasion sa passion pour la cuisine, "la seule chimie que j'ai vraiment pratiquée", avait-il plaisanté.

Martin Karplus était également un photographe émérite. Son Leica reçu en cadeau pour son doctorat l'a longtemps accompagné et ses images avaient même été exposées en mai 2013 à la Bibliothèque nationale de France à Paris.

"Bien qu'il soit célébré à juste titre pour son intelligence, son destin de réfugié et ses nombreuses contributions scientifiques, peut-être que le plus grand impact de Martin vient des gens et des communautés qu'il a rapprochés - à travers la science, la photographie ou la cuisine - et qui ont été inspirés par son exemple", souligne le faire-part de décès.

"Avec lui nous perdons un très grand chimiste et scientifique, ami de la France et de l'Alsace", a écrit sur X l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur Patrick Hetzel, lui aussi Alsacien.

Martin Karplus avait une femme, un fils, deux filles et une petite-fille.