Martin Fourcade sacré sur l'Individuel ! par Matthieu Cointe (iDalgo) Martin Fourcade est de retour au sommet. Après deux années de disette, le Français remporte une nouvelle médaille d'or aux championnats du monde. Il termine à la première place de l'Individuel à Antholz devant Johannes Boe (+57"0). Le Norvégien a été coupable d'une faute de plus que son rival au tir (18/20). L'Autrichien Dominik Landertinger (+1'22"1) complète le podium. Le Catalan empoche un onzième titre mondial dans des épreuves individuelles et égale ainsi la légende norvégienne Ole Einar Bjoerndalen. Il aura l'occasion de le dépasser dimanche prochain avec la mass-start. Cette victoire lui offre aussi un 25e petit globe, record absolu, son 5e dans la spécialité. Très performant sur les skis, Quentin Fillon-Maillet a quant à lui été trahi par son tir (4 fautes) et prend la septième place.

