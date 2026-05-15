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Martin Expérience : « Je ne suis pas un aventurier mais j’aime prendre des risques »
information fournie par So Foot 15/05/2026 à 10:00

Martin Expérience : « Je ne suis pas un aventurier mais j’aime prendre des risques »

Martin Expérience : « Je ne suis pas un aventurier mais j’aime prendre des risques »

Après la bataille pour le maintien en Ligue 2 avec Nancy, Martin Expérience va s’envoler à 27 ans vers les États-Unis pour disputer le Mondial 2026 avec Haïti. Rencontre avec un homme patient qui, en six ans, est passé du National 3 à défendre sur les attaquants brésiliens, marocains et écossais.

Tu es né à Châteaubriant, assez loin d’Haïti. Comment s’est établi le contact avec cette sélection ?

Mon père est haïtien, il est né là-bas, et ma mère française, donc j’étais éligible. C’est la Fédération qui est venue à moi en 2021, c’est Billy Charlera (scout de la Fédération haïtienne, NDLR) qui m’a appelé. Quand j’étais à Avranches, j’étais avec Steven Séance, qui a aussi été appelé à ce moment-là. Moi, j’ai d’abord joué avec les U23, au Mexique, pour les qualifications aux JO. Quand je suis passé en équipe A, on s’est retrouvé, c’était sympa, on a une relation particulière, on s’entend super bien. C’est mieux au début de connaître quelqu’un pour s’intégrer. On a fait nos papiers ensemble pour avoir la double nationalité. C’est assez simple, en vrai, il faut prendre une photo dans l’ambassade, des documents à signer, c’est tout. C’est prêt au bout d’une semaine, c’est plus facile quand c’est pour jouer au foot.…

Propos recueillis par Enzo Leanni, à Nancy pour SOFOOT.com

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