Martin Bouygues quitte la direction du groupe

Bouygues a annoncé jeudi 18 février une modification de sa gouvernance lors de la présentation de ses résultats de 2020, marqués par une chute du bénéfice net de plus de 40% dans le contexte de la crise sanitaire.

Martin Bouygues à Monaco le 25 juillet 2018. ( POOL / ERIC GAILLARD )

Après 31 ans à diriger le groupe fondé par son père, Martin Bouygues a décidé de passer le relais. S'il garde ses fonctions de président, il confie la direction générale à l'actuel directeur général délégué et président du conseil d'administration de Bouygues Telecom et de Colas Olivier Roussat.

Deux nouveaux directeurs généraux délégués, Edward Bouygues et Pascal Grangé, sont également nommés pour doter le groupe "de la gouvernance la plus efficace" pour "faire face aux défis économiques, climatiques, sociétaux et digitaux", indique jeudi 18 février le groupe.

"L'arrivée d'une nouvelle génération de dirigeants reconnus pour leur professionnalisme, formés dans le groupe et qui en maîtrisent parfaitement la culture, s'inscrit dans la tradition de Bouygues qui, depuis sa création, a toujours su choisir ses dirigeants en son sein pour assurer son développement", a déclaré Martin Bouygues, cité dans le communiqué.

Chute de 40% des bénéfices, mais objectifs "atteints ou dépassés"

Ce changement de direction a été annoncé lors de la présentation des résultats 2020 du groupe, marqués par une chute du bénéfice net de plus de 40% dans le contexte de la crise sanitaire.

"Les résultats de l'année 2020 reflètent la résilience du groupe face à la crise sanitaire avec un retour à une large profitabilité au second semestre, meilleure qu'attendu" , a indiqué le géant français du BTP et des télécoms dans un communiqué, précisant que ses objectifs avaient été "atteints ou dépassés". Le bénéfice net atteint 696 millions d'euros, contre 1,184 milliard en 2019.

"Les modèles d'affaires" des activités du groupe, "qui sont positionnées sur des besoins essentiels (se loger, se déplacer, communiquer, s'informer, se divertir), ne sont pas remis en cause", a commenté Martin Bouygues, cité dans le communiqué.

Dans son activité de construction, Bouygues précise que son carnet de commandes "se maintient à un niveau record de 33,1 milliards d'euros à fin décembre 2020" , en hausse de 1% sur un an.

Le chiffre d'affaires de TF1 s'est établi à 2,1 milliards d'euros, en baisse de 11% par rapport à 2019 , "impacté par la forte baisse des revenus publicitaires principalement au deuxième trimestre", selon le groupe.

De son côté, Bouygues Telecom "a poursuivi sa croissance" et la dynamique commerciale "est restée soutenue dans le mobile comme dans le fixe".

La contribution d'Alstom -dont Bouygues détient 8%- au bénéfice du groupe s'élève à 169 millions d'euros, contre 238 millions 2019.