Martigues ô brille

Avant-dernier budget de National, le FC Martigues est passé en quelques mois de promu à candidat crédible à l'accession en Ligue 2. Au coeur d’une semaine décisive qui le verra affronter les deux autres co-leaders, Dunkerque et Concarneau, le FCM se prend à rêver d’un retour dans le monde professionnel trente ans après sa montée en D1.

Les experts fashion sont unanimes : 2023, c’est l’année du Sang & Or. Des couleurs remises au goût du jour par le RC Lens, bien sûr, mais pas que. Plus au sud, sur les bords de l’étang de Berre, le club d’un ancien petit village de pêcheurs brille lui aussi dans ces couleurs, celles de la Provence. C’est là, dans le stade Francis Turcan posé sur l’un des quais de la Venise provençale, que le FC Martigues est en train de renaître de ses cendres. Alors que le club se préparait à fêter les 30 ans de sa montée en D1 le 15 mai prochain, il pourrait contre toute attente s’offrir une nouvelle montée en guise de cadeau, en Ligue 2. Un horizon inespéré pour le FCM, qui voguait en eaux troubles depuis une bonne vingtaine d’années.

Giabiconni, horlogerie & OM

Le calme qui règne dans les rues de la vieille ville en ces vacances printanières est trompeur. Si les touristes flânent et posent devant le miroir aux Oiseaux, les Martégaux affichent un sourire de façade qui masque la tension qui gagne peu à peu la ville. « Je suis très, très tendu » , avoue sans détour Alain Nersessian, président du FC Martigues. Dans son bureau provisoire dans la maison du gardien du stade, après l’incendie qui a touché le siège du club, le boss du FCM rassure : « Face à Dunkerque et Concarneau, on va jouer deux finales pour la Ligue 2. Mais le vestiaire est tranquille. Cette saison, pour nous, ce n’est que du bonheur. On devait jouer le maintien, on pensait qu’on allait se faire manger. Et en fait, on produit du beau jeu, on engrange les victoires et on se retrouve à jouer la montée » . A cinq journées de la fin, Martigues est en effet co-leader de National, aux portes de la Ligue 2. Et si personne n’osait parler de l’antichambre de l’élite en septembre, aujourd’hui la montée est dans toutes les bouches.…

Tous propos recueillis pas AHD.

Par Adrien Hémard-Dohain, à Martigues pour SOFOOT.com