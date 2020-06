Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Martial voit triple et porte Manchester United Reuters • 24/06/2020 à 22:16









Martial voit triple et porte Manchester United par Matthieu Cointe (iDalgo) Manchester United met la pression sur Chelsea. Les Red Devils se sont imposés à Old Trafford ce mercredi contre Sheffield (3-0). Paul Pogba titulaire, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont déroulé face aux Blades. Anthony Martial a inscrit son premier triplé en carrière dans cette partie, alors que Marcus Rashford s'est fendu de deux passes décisives. Au classement, United revient à deux points de Chelsea, 4ème, qui jouera sa rencontre de la 31ème journée demain contre Manchester City. Dans les autres matches de ce début de soirée, Everton est venu s'imposer sur la pelouse de Norwich (0-1) alors que Wolverhampton a battu Bournemouth (1-0) grâce à une réalisation de Raul Jimenez. Newcastle et Aston Villa se sont quittés dos à dos (1-1).

