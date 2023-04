Marseille : voyage, voyage !

Miné par une incapacité chronique à capitaliser à domicile, l’OM est en revanche bien plus à l’aise loin de ses bases. Sur une série de huit victoires de rang à l’extérieur, les Marseillais font même partie des tout meilleurs en Europe dans l’exercice.

« Quand vous regardez les adversaires que nous avons, surtout à domicile, c’est difficile de nous créer des occasions. Pour beaucoup d’équipes, presque toutes, venir jouer dans un Vélodrome plein est le plus gros match de leur saison. Elles sont très concentrées, et bien préparées. Elles jouent bas, cherchent la profondeur et nous laissent peu d’occasions. » Avant de se pointer au Moustoir ce dimanche, il n’était pas question pour Sead Kolašinac d’éluder le problème en conférence de presse : Marseille patine à domicile ces dernières semaines, ne parvient plus à gagner un match – le dernier succès à domicile en championnat remonte à mi-janvier, face à… Lorient – et laisse filer de nombreuses occasions d’espérer mieux qu’une deuxième place.

Dans les chiffres, le constat est sévère : l’OM n’a pris que 25 points sur 45 possibles, et figure simplement à la septième place d’un classement à domicile facilement dominé par le RC Lens (40 points, sur 45). Bien heureusement pour Igor Tudor et ses hommes, ce syndrome du Vélodrome est rattrapé par une impressionnante capacité à toujours rebondir à l’extérieur. Cette saison, les Phocéens ont ainsi gagné onze fois sur quatorze loin de chez eux et n’ont surtout perdu qu’une fois : c’était à Paris, au mois d’octobre dernier. Depuis, c’est un quasi-sans-faute.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com