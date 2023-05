information fournie par So Foot • 14/05/2023 à 23:40

Marseille vient à bout d'Angers

Peu en réussite récemment à domicile, Marseille a gommé une partie de ses maux, ce dimanche soir, face à une équipe d'Angers venue faire le dos rond (3-1). L'OM revient à deux petits points de Lens, et peut toujours rêver de la deuxième place.

Marseille 3-1 Angers

Buts : Sánchez (34 e ), Payet (48 e ) et Veretout (77 e , SP) pour l’OM // Sima (28 e ) pour Angers

Face à un SCO relégué et au fond du seau depuis de nombreuses semaines, l’OM était contraint de faire plaisir à ses supporters ce dimanche soir en l’emportant avec la manière dans un Vélodrome où il a souvent eu du mal à performer. Les trois points ont bien été glanés, mais le spectacle n’aura pas forcément toujours été au rendez-vous malgré quatre réalisations sur le pré (3-1). Mais le plus important est sans doute là : Marseille revient à deux longueurs de Lens, et espère toujours gratter la deuxième place d’ici les trois prochaines rencontres.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com