Marseille, Van Halen dans la peau

Eddie Van Halen, qui s'est éteint ce mardi à 65 ans, c'était notamment Jump. Et Jump, c'est le Stade Vélodrome. L'histoire du tube planétaire d'un groupe de rock américain approprié par l'OM au début de l'ère Tapie et qui n'a plus jamais quitté le club phocéen.

Une trahison le temps d'un ou deux matchs

Vingt-deux acteurs qui sortent du tunnel, les virages du Vélodrome qui se répondent, et la légendaire ligne de synthé qui résonne dans l'arène en faisant entrer toute une enceinte dans le match. Depuis 34 ans, presque aucune rencontre de l'Olympique de Marseille à domicile n'a débuté sans ce magnifique rituel sur le mythique, chef-d'œuvre du guitariste virtuose Eddie van Halen - à qui l'OM a rendu hommage comme à l'un des siens ce mercredi matin - et de son groupe du même nom. Une tradition née à l'arrivée de Bernard Tapie à la présidence en 1986, deux ans et demi après la sortie de ce single au succès mondial, alors que le groupe était en pleine apogée."Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter niveau ambiance?", s'est remémoré pour RMC Sport le speaker André Fournel[...]Intronisé à l'occasion de la réception de l'AS Monaco en ouverture de la saison 1986-1987 (pour une victoire 3-1 avec un doublé de Jean-Pierre Papin), la chanson a vite été adoptée par les joueurs phocéens et a ajouté une dimension à la fameuse ambiance du Vél'.