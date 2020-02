Marseille : un dauphin ne devrait pas faire ça

Oui l'Olympique de Marseille est toujours second du championnat après son nul à Bordeaux (0-0). Mais force est de constater que les hommes d'André Villas-Boas sont en panne d'inspiration depuis le mois de janvier. À se demander si la Ligue 1 a un dauphin au rabais, ou juste celui qu'elle mérite dans une étrange saison.

Un dauphin qui fait plouf

Mille souvenirs doivent se bousculer dans son esprit. Avec pudeur, Marius Trésor s'avance au milieu d'un haie formée par ses anciens coéquipiers (Rocheteau, Boli, Domenech étaient de la partie) mais aussi par les 22 titulaires de ce Bordeaux-Marseille, 140du nom. À 70 ans, l'ancien défenseur international fait ce dimanche soir ses adieux avec le monde du football, lui qui s'occupait encore le mois dernier de la réserve girondine. Le tifo déployé pas les Ultras Marines est à la hauteur de la carrière d'un homme comptant 440 matchs de D1, dont 254 pour l'OM et 93 pour Bordeaux. La pogne de Jimmy Briand serrée mollement, un coup de botte sans conviction dans le ballon, quelque chose turlupine Marius. C'est en tout cas ce qu'il confiait à: "". Une série longue de 42 ans et 35 matchs, dont il a connu la pré-histoire, puisqu'il était le 1octobre 1977 au Parc Lescure, titulaire sous le maillot blanc d'un OM pour la dernière fois vainqueur sur les bords de la Garonne.Quatre-vingt-dix minutes plus tard, son voeu a bel et bien été exaucé. Avec ce 0-0, les Girondins perpétuent la tradition. Mais depuis les tribunes, le Guadeloupéen pourra aussi se dire qu'il a offert un des rares moments d'émotion dans une soirée finalement bien tristoune. Exactement ce que s'attache à produire l'Olympique de Marseille depuis le reprise de janvier en Ligue 1. Une victoire à l'arrache face à Rennes, grâce au revanchard Strootman, une purge à Angers (0-0) et donc une nouvelle soupe servie à Bordeaux. Sur le plan comptable, rien d'alarmant et cela suffit à garder un léger avantage de deux point sur des Bretons en pleine euphorie. C'est justement le propos d'André Villas-Boas : "