Marseille trace sa route vers l'Europe à Reims

En terre rémoise, l'Olympique de Marseille s'est offert une belle victoire collective qui lui permet de continuer son bonhomme de chemin dans la course à l'Europe. Dimitri Payet et Arkadiusz Milik ont été décisifs face à un Stade de Reims d'abord efficient puis maladroit défensivement. Il reste quatre journées à l'OM pour réussir sa mission top 5.

Stade de Reims 1 - 3 Olympique de Marseille

Un réveil marseillais dévastateur

Qui a dit que Sampaoli n'avait pas encore transformé l'Olympique de Marseille ? Au stade Auguste-Delaune ce vendredi soir, l'OM s'est plus que jamais rassuré dans sa conquête d'une place européenne en disposant assez facilement du Stade de Reims (1-3). Si dans un premier temps, Reims a fait preuve de son arme fatale, à savoir un rapport qualité/prix qui défie toute concurrence avec une première vraie occasion synonyme de but, Marseille a fait preuve de répondant comme il sait si bien le faire ces dernières semaines. Le club phocéen a mis fin à une série d'invincibilité rémoise de neuf rencontres, en glanant de son côté un 18e point points en six journées. Marseille est désormais cinquième, avec deux longueurs d'avance sur Lens, sixième.Le premier quart d'heure est d'abord à l'avantage des Rémois, même s'il ne l'est qu'en terme de possession et d'envie de se projeter vers l'avant. La première grosse action n'est nulle autre qu'une grosse semelle de Faes sur Payet, le hurlement de ce dernier ayant au moins fait écho jusque sur la Canebière (28). Une frappe de Dia à 25 mètres lance enfin la partie puisque sur le corner qui suit, Mbuku rend hommage au départ de Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale en envoyant un merveilleux coup Lire la suite de l'article sur SoFoot.com