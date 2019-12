Marseille tamponne les Girondins avec leur consentement

Marseille a mis du temps à prendre la mesure de Bordeaux. Puis, les Girondins ont filé la règle aux Olympiens, et ils se sont fait taper sur les doigts. Résultat, l'OM s'affirme, Bordeaux s'incline (3-1).

Olympique de Marseille 3-1 Girondins de Bordeaux

Adli la mire

Adli la mire

Buts : Amavi (48), Sanson (60), Radonjic (90+2) pour Marseille ; Adli (31) pour BordeauxCinq ans qu'ils n'avaient pas fait le déplacement au Vélodrome. Et quelque part, les supporters girondins n'auront pas fait le voyage pour rien. Un accueil musclé en apéro, une folie signée du Francilien Adli pour se mettre en appétit, mais une défaite à sur le bide au moment de quitter la table. Oui, Marseillais et Bordelais nous ont offert un joli gueuleton du dimanche soir. Si l'hôte marseillais a mis du temps à passer les plats, une fois le service lancé, ce fut un régal. Jusqu'au digestif offert par la maison, un alcool fort distillé par Radonjic.Dix : ça fait dix buts inscrits en dehors de la surface pour Bordeaux cette saison, quand Yacine Adli allume Mandanda et son poteau au détour de la demi-heure de jeu. Une arme indispensable à des Girondins toujours à l'aise pour faire tourner les têtes du milieu marseillais, mais en peine quand s'approche la zone de vérité. Reste que l'aisance technique des visiteurs leur permet de respirer pendant de longues périodes de possession, là où les Marseillais attaquent à coup de percussions tranchantes et de centres en retrait. Mais Germain ne fait pas oublier Benedetto - euphémisme - et Sanson, Rongier ou Payet se cognent sur un bloc parfaitement en place. Bordeaux est costaud, puis saignant lorsqu'Adli conclut un joli mouvement collectif Koscielny - de Préville - Maja d'un coup de schlass qui cisaille les filets marseillais.