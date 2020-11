Marseille s'en sort à Strasbourg

Au terme d'une partie cadenassée, Marseille est parvenu à prendre le meilleur sur Strasbourg (0-1). À défaut d'idées, les hommes d'André Billas-Boas ont su faire preuve de solidarité, et d'un réalisme insolent pour empocher un troisième succès de suite en Ligue 1.

Strasbourg 0-1 Marseille

Diallo au casse-pipe, Germain au tapis

Le grand public l'a moqué, tant pour son embonpoint, ses tifs que pour son péno envoyé sur la lune face à Porto mardi. André Villas-Boas l'a sanctionné de son début de saison moisi en lui indiquant le banc pour la première fois en Ligue 1 depuis sa prise de fonction à l'été 2019. Alors ? Alors Payet, ses kilos en trop et sa coupe à la Mohamed Henni ont répondu présent, quand le technicien portugais a fait appel à eux. C'est de son abnégation qu'est venu l'unique but de la soirée à la Meinau, sur ce ballon qu'on pensait repris par les Strasbourgeois dans leur surface. Bougé par Liénard et Simakan à l'angle des 16 mètres alsaciens et tombé sur le cul, le Réunionnais a alors fait ce que le tout Marseille attend de lui : il se l'est bougé pour le mettre dans la boîte. La suite ? Une remise de la tête en retrait de Benedetto, et une volée sublime de Morgan Sanson dans la lunette de Kamara. Rideau.Alvaro et Sakai suspendus, Sanson, Benedetto et, donc, Payet sur la banquette : du onze marseillais fessé à Porto en C1, seule la moitié est reconduite sur la pelouse de la Meinau. C'est à peu près tout ce qui change pour l'OM par rapport au naufrage de mardi. André Villas-Boas attend du panache, de la fierté, de l'engagement, une révolte ? Son équipe n'a pour elle en première période que sa discipline. Suffisant pour contenir des Strasbourgeois volontaires, mais pas franchement ébouriffants. Muet dans le premier