Marseille respire, Lyon se noie

En disposant facilement de l'OL au Vélodrome ce mercredi (3-0), à l'occasion du match en retard comptant pour la 10 e journée de Ligue 1, l'OM a confirmé son début de dynamique. En face, les Lyonnais n'ont rien proposé.

Olympique de Marseille 3-0 Olympique lyonnais

Buts : Vitinha (21 e ), Murillo (25 e ) et Aubameyang (55 e ) pour les Phocéens.

Malgré une légère embellie entrevue à Lens samedi dernier (3-2), les Lyonnais ont coulé ce mercredi face à l’OM, lors de ce match en retard comptant pour la 10 e journée. Plus entreprenants, meilleurs physiquement, et surtout mieux organisés, les Marseillais n’ont pas tremblé pour confirmer leur bonne dynamique. Les hommes de Gennaro Gattuso enchaînent un troisième succès consécutif et montrent quelques belles choses dans le jeu. Même si la faiblesse de l’opposition peut relativiser la bonne copie rendue ce soir. Justement, l’opposition replonge elle en plein doute et voit de plus en plus se rapprocher les déplacements à Rodez, Pau ou Grenoble.…

Par Léo Tourbe, au Vélodrome pour SOFOOT.com