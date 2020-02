Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marseille renverse Lille Reuters • 16/02/2020 à 23:42









Marseille renverse Lille par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Olympique de Marseille réalise la bonne opération du week-end. Les hommes d'Andre Villas-Boas ont remporté le choc de la 25e journée de Ligue 1 contre Lille ce dimanche, 2-1. La soirée avait pourtant bien débuté pour le LOSC. Sur un service de Bamba, Victor Osimhen s'en allait tromper Mandanda en début de seconde période. Dix minutes plus tard, Maignan arrêtait le pénalty de Valentin Rongier. Mais l'OM, privé de Dimitri Payet ce soir, a montré qu'il avait des ressources. Valère Germain et ses coéquipiers ont d'abord profité d'un CSC de Mandava sur corner, avant que Benedetto n'inscrive son premier but en 2020 pour donner l'avantage à son équipe. Avec cette victoire, Marseille, deuxième du championnat, prend ses distances sur ses poursuivants et compte 12 points d'avance sur son adversaire du soir, quatrième.

