information fournie par So Foot • 04/02/2024 à 17:19

Marseille remporte le premier Classique de 2024 face au PSG !

L’OM en route pour son seul trophée de la saison ?

À quelques heures de voir l’équipe première aller défier l’OL au Groupama Stadium, la jeune relève marseillaise a fait le boulot à l’OM Campus en remportant un Classique face au PSG en seizièmes de finale de Coupe Gambardella (1-1, 5-4 TAB). Ethan Mbappé et Édouard Michut étaient notamment présents côté parisien, mais ils n’ont pas pu empêcher une séance de tirs au but au couteau qui a basculé en faveur des Marseillais, conclue par un tir vainqueur de Kelyann Bezahaf. Plus tôt, Joane Gadou avait donné l’avantage à Paris sur un corner, avant qu’Enzo Sternal, considéré comme une réelle pépite, ne permette à l’OM d’égaliser sur penalty.…

AL pour SOFOOT.com