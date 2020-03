Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marseille rattrapé au bout du temps additionnel par Amiens ! Reuters • 06/03/2020 à 23:24









Marseille rattrapé au bout du temps additionnel par Amiens ! par Samuel Martin (iDalgo) Des regrets. Alors qu'ils pouvaient prendre de l'avance dans la course à la deuxième place, l'OM concède le match nul (2-2) en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Pourtant, les Olympiens font cavaliers seuls pendant une grande partie de la rencontre face à des Picards inoffensifs. Sanson profite d'une erreur de main de Gurtner pour ouvrir le score juste avant la pause d'une frappe flottante du gauche (45+3', 1-0). Dimitri Payet fera le break (57', 2-0) au retour des vestiaires après plusieurs tentatives repoussées par le portier amiénois. De retour 6 mois après une blessure à la cheville, Florian Thauvin fait alors son entrée dans un match que son équipe gère. Mais à la lutte pour le maintien, Amiens ne lâche pas et revient dans la partie avec un penalty obtenu et transformé par Guirassy (83', 2-1). Plein d'espoir, les hommes de Luka Elsner égalisent dans le temps additionnel par l'intermédiaire de Ghoddos (95', 2-2) à la réception d'un centre fort de Calabresi. L'OM devra se racheter la semaine prochaine du côté de Montpellier.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.