Marseille : Que deviennent les Yankee Nord ?

Alors que tous les ultras français boycottent la reprise de la Ligue 1 et découvrent la vie loin de leurs tribunes, à Marseille les Yankee Nord entament leur deuxième saison à l'écart du Vélodrome. Exclus par la direction de l'OM à l'été 2018, ce groupe ultras de 5 000 membres n'a plus le droit de siéger en bas du virage nord. Mais alors, où sont passés les Yankee ?



Sécession avec les Yankee

À 54 ans, Michel Tonini n'est pas du genre à baisser pavillon. Deux ans après avoir été chassé du Vélodrome, pour avoir notamment revendu des places au marché noir avant un OM-Lyon, le président des Yankee Nord Marseille refuse de rendre les armes :Résultat : depuis deux ans, son association n'a plus le droit de siéger dans sa tribune.Créés en 1987, les Yankee représentaient pourtant la troisième force du Vélodrome et étaient le principal groupe du virage Nord avec 5000 membres. Un vrai contre-pouvoir, attaqué en justice par l'OM, et non soutenu par les autres groupes marseillais. Aujourd'hui encore, Michel Tonini a du mal à le comprendre :Deux ans plus tard, les autres groupes refusent toujours d'aborder le sujet. C'est donc seuls que les YNM se sont engagés dans cette bataille judiciaire contre l'OM. Et c'est en partie pour cela qu'ils l'ont abandonnée., justifie Tonini, qui préfère miser sur un changement de direction.