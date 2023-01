Marseille poursuit sa série contre Lorient

En pleine confiance, l'OM a enchaîné une septième victoire de rang ce samedi soir dans son antre face à un Lorient qui a plié en début de seconde période (3-1). Le mano a mano entre Marseille et Lens tient toutes ses promesses.

Marseille 3-1 Lorient

Moffi climatise, Kolašinac réchauffe

Plus tôt dans l'après-midi, le RC Lens était venu à bout d'Auxerre et avait ainsi contraint l'OM à en faire de même avec Lorient pour tenir le rythme en haut du championnat. Dans un Vélodrome survolté, et malgré une ouverture du score contre le cours du jeu des visiteurs, les hommes de Tudor ont brillamment rempli leur tâche, avec la manière qui plus est (3-1). Marseille en est donc à sept victoires consécutives, et semble enfin montrer sur la durée sa meilleure version possible.Après le coup d'envoi fictif donné par Jul, l'OM, en totale confiance ces dernières semaines, démarre la partie en trombe. Les préceptes d'Igor Tudor sont respectés, les Phocéens se ruent rapidement vers l'avant, et Cengiz Ünder est à deux doigts de punir Lorient très vite en plaçant une superbe tête, finalement sauvée sur sa ligne par Vito Mannone (5). Le seul joueur marseillais en difficulté s'appelle Ruslan Malinovskyi, pour sa première titularisation, à l'origine d'un corner anodin en faveur des Lorientais. Et la punition tombe : laissé libre dans la surface, Terem Moffi dégaine une superbe volée du droit et permet aux siens de réaliser un petit braquage. Cette ouverture du score a le don de redonner du peps aux Olympiens : une dizaine de minutes plus tard, Sead Kolašinac remet l'OM à hauteur en s'élevant plus haut que tout le monde sur un centre d'Ünder. Le Vélodrome exulte, Marseille pousse pour passer devant avant la pause, mais Mannone tient la baraque derrière, notamment sur une magnifique frappe enroulée de Veretout (45).