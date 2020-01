Marseille peut-il tenir la cadence pour se qualifier en Ligue des champions ?

Les plus optimistes parleront d'un parfait alignement des planètes. La 20e journée a, il est vrai, conforté, encore un peu plus, le statut de dauphin des Marseillais. Quand l'OM, invaincu depuis maintenant 9 matchs (8 succès et 1 nul), s'arrachait, vendredi, pour se sortir indemne d'un déplacement piégeux à Rennes (1-0), Lille lâchait notamment du lest dimanche à Dijon (1-0). Relégués à 8 longueurs, les Bretons sont susceptibles, toutefois, de réduire leur handicap au bénéfice d'un match en retard ce mercredi à Nîmes.Même si l'exagération est, parfois, un trait de caractère du côté du Vieux port, on se garde bien de regarder plus haut, en direction de l'ogre parisien. « Ce n'est pas notre lutte, notre bataille. La position du PSG ne nous occupe pas l'esprit, notre objectif c'est de finir deuxième. Ce serait un très bon résultat », martelait, voici quelques semaines, André Villas-Boas, l'architecte du renouveau.Son discours en 2020 n'a pas changé. Nul ne s'inscrira en faux au regard du monde d'écart entre les deux « meilleurs ennemis ». « Paris a perdu 3 matchs comme nous en Ligue 1, mais le cuisant souvenir du Clasico d'octobre (4-0) est là pour nous remettre les idées en place », insiste Jean-Claude, abonné depuis les années Tapie.Des similitudes avec 2015 et 2018Toute une ville, frustrée par des années de renaissances sans lendemain, se surprend, pourtant, à rêver éveillée d'une qualification pour la Ligue des champions. La plus prestigieuse des compétitions de clubs se dérobe invariablement depuis 2014. À deux reprises, au moins, en 2015 avec Marcelo Bielsa aux commandes, puis en 2018 sous la férule de Rudi Garcia, elle a semblé s'offrir aux turbulents sudistes avant de se dérober dans l'emballage final.À chaque fois, les Olympiens affichaient déjà 41 unités au compteur à ce même stade de la saison. Et invariablement ils avaient fini 4es, aux portes du podium. Seule ...