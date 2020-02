Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marseille ne doute pas et s'impose à Saint-Etienne Reuters • 05/02/2020 à 23:31









Marseille ne doute pas et s'impose à Saint-Etienne par Samuel Martin (iDalgo) Après un terne match nul dimanche à Bordeaux, Marseille repart de l'avant en venant à bout de Saint-Etienne au Chaudron (0-2) dans le dernier match de la 23e journée de Ligue 1. Sans leurs supporters, renvoyés à l'entrée du stade pour une violente altercation avec des fans stéphannois ainsi que des forces de l'ordre, les Phocéens font la différence très tôt grâce à un coup de génie de Dimitri Payet (7', 0-1). Dans un angle très fermé, le numéro 10 olympien trompe un Ruffier attentiste et permet à son équipe de prendre la rencontre par le bon bout. Une ouverture du score cruciale puisque les débats seront ensuite équilibrés sans grosses occasions. La délivrance pour les hommes de Villas-Boas viendra en fin de match quand Radonjic viendra cloué le portier des Verts d'une frappe à ras de terre du gauche (85', 0-2). Ils comptent désormais 6 points d'avance sur Rennes troisième tandis que pour Puel et ses joueurs, seulement 7 points les séparent du barragiste nîmois.

