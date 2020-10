Marseille, maladroit au but

Plus que sa défaite sur la pelouse de l'Olympiakos (1-0) pour son entrée en Ligue des champions, c'est son manque de puissance offensive qui semble être le plus problématique pour l'Olympique de Marseille. Et la qualification pour le tour suivant passera forcément par plus de réalisme face au but.

Dario karting

Marseille coule dans le port du Pirée

N'en déplaise aux amoureux du, pour espérer remporter un match le plus simple reste tout de même de frapper au but. Un message que l'Olympique de Marseille avait très bien compris en première période, tentant pas moins de 8 tirs. Soit leur plus haut total sur une première période de Ligue des champions depuis le 13 septembre 2011 et un match sur la pelouse de... l'Olympiakos. Entre-temps, les Olympiens ont enchaîné 15 rencontres de C1 dans lesquelles ils n'ont jamais fait mieux que ce mercredi soir. Problème, les hommes d'André Villas-Boas ne sont pas revenus des vestiaires avec les mêmes ambitions puisque après le face-à-face avec José Sa perdu par Dario Benedetto (46), l'OM n'a plus tenté le moindre tir. Même pas une ogive qui part en tribunes ou une frappe contrée par un défenseur. Rien.Étonnamment, une fois le match digéré la statistique la plus surprenante des deux semble être celle sur le record de tirs en première période tant l'Olympique de Marseille s'est montré peu dangereux sur le plan offensif. Sans jamais semblé être en mesure de mettre en danger José Sa. Si ce n'est sur l'occasion de Florian Thauvin où le champion du monde met le genou où il aurait dû mettre la tête. Désireux de quitter l'OM si le club ne se qualifiait pas pour la C1, l'ancien bastiais est pourtant l'homme qui doit permettre au club phocéen d'être au niveau de la Ligue des champions. Être celui qui porte son équipe offensivement comme il a pu le faire contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (0-1) ou plus récemment face aux Girondins de Bordeaux (3-1).Mais faire de Flotov l'unique responsable du peu de danger offensif de l'OM face à l'Olympiakos serait injuste.