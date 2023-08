Marseille maîtrise Brest

Efficace, l'Olympique de Marseille a marqué un but lors de chaque mi-temps sans en prendre pour obtenir sa deuxième victoire de la saison en championnat face au Stade brestois lors de la troisième journée de Ligue 1. Les Phocéens passent deuxièmes et doublent de valeureux Bretons, qui subissent cependant leur première défaite.

Marseille 2-0 Brest

Buts : Mbemba (4 e ) et Sarr (65 e )

Il n’était pas certain d’avoir une place dans le onze des titulaires, il n’était même pas sûr de rester à l’Olympique de Marseille. Pourtant, et même si le marché des transfert n’est pas encore clôturé, c’est bien Chancel Mbemba qui a montré la voie du succès aux Phocéens ce samedi soir à domicile contre Brest. Dans un match comptant pour la troisième journée de Ligue 1, le défenseur central a fait la différence au bout de quelques centaines de secondes et a lancé l’OM vers une deuxième victoire en championnat. Un bon résultat face à de valeureux et volontaires Bretons, provisoirement troisièmes au classement, qui se font néanmoins doubler par leurs hôtes (deuxièmes) en raison de cette première défaite concédée.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com