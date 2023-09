Marseille : mais c’est quoi ce cirque ?

MARCELINO GARCIA TORAL (Entraineur Marseille OM) during the Ligue 1 Uber Eats match between Olympique de Marseille and Toulouse Football Club at Orange Velodrome on September 17, 2023 in Marseille, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Arrivé à Marseille il y a moins de trois mois, Marcelino est déjà sur le point de plier bagage. Pablo Longoria a un temps été annoncé comme pouvant lui emboîter le pas. Des tensions vivaces avec des associations de supporters sont au cœur de cette crise aussi aiguë qu’improbable, alors que l’OM est pourtant toujours invaincu en Ligue 1.

Ils sont en train de réinventer le concept de « crise ». En général, celle-ci survient à cause d’une succession de mauvais résultats et d’une position précaire au classement, les deux allant très souvent de pair. À Marseille, ce postulat a priori incontestable ne tient même plus la route. Au surlendemain du médiocre match nul des Phocéens face à Toulouse, achevé sous la bronca du Vélodrome (0-0), Marcelino – nommé le 23 juin dernier – serait sur le point de claquer la porte. D’après des informations rapportées par L’Équipe et RMC Sport, l’ancien coach de l’Athletic Bilbao et de Valence a en effet annoncé à ses joueurs, ce mardi, l’imminence de son départ. Pourtant, l’OM ne squatte pas le fond du classement (contrairement à Lyon, qui a démis Laurent Blanc de ses fonctions il y a quelques jours). Sa troisième place actuelle, à deux points seulement du leader monégasque, est même plutôt de nature à acter une entame de championnat intéressante sur le plan comptable. Surtout, la formation olympienne est encore invaincue en Ligue 1 après cinq journées. On peut certes lui reprocher d’avoir trébuché sur le Panathinaïkos au 3 e tour préliminaire de Ligue des champions. Un échec à relativiser, au regard des profonds chamboulements opérés au sein de l’effectif pendant l’été. Qu’importe, toutefois, pour le peuple marseillais. Qui pourrait donc avoir la tête de Marcelino dans les prochaines heures. Et aussi, peut-être, celle de Pablo Longoria.

Ultras tout puissants

Selon Eurosport Espagne, le président phocéen aurait également l’intention de jeter l’éponge après avoir reçu des menaces de mort. Lundi soir, au cours d’une réunion plus que houleuse organisée à la Commanderie entre la direction et les représentants d’associations de supporters des Ciel et Blanc, il avait déjà été recommandé au dirigeant espagnol et à ses collègues de « faire leurs valises et de démissionner » , à en croire RMC. Pour l’heure, impossible de savoir qui va réellement partir, qui va peut-être rester. On peut en revanche pointer du doigt la responsabilité, immense, qu’ont certains fans olympiens

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com