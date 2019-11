Marseille-Lyon : Payet allume Garcia

Le moins que l'on puisse dire c'est que Dimitri Payet et Rudi Garcia ne partiront pas en vacances ensemble. On en veut pour preuves les propos peu amènes tenus par l'international tricolore, ce vendredi en conférence de presse, à 48 heures de l'Olympico dimanche soir au Vélodrome.Interrogé notamment sur les différences entre André Villas-Boas, son entraîneur actuel et son prédécesseur sur le banc marseillais Rudi Garcia, aujourd'hui à Lyon, Payet, sans jamais prononcer le nom de ce dernier durant toute son intervention, s'est voulu sans équivoque. «Ce sont deux façons de voir le football, observe-t-il. Là on essaie d'avoir la possession, de presser haut et de récupérer au plus vite. La différence la plus flagrante, c'est qu'on a aujourd'hui un coach qui parle avec son cœur, il n'essaie pas de faire de la langue de bois. C'est la différence avec l'ancien ».Payet a également été amené à commenter l'arrivée de Garcia à Lyon, le 14 octobre. Là encore, il s'est montré cash. « Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face, note le Réunionnais. Il y a quelques mois, quand on recevait Lyon, il avait eu une causerie sur les Lyonnais... ça fait bizarre de le voir postuler pour ce club quelques mois après... Il faudra qu'on mette ça dans un coin de notre tête pour se booster, mais il ne faut pas qu'on déjoue. Ce qu'il avait dit ? Je n'aimerais pas qu'il parle de nous comme ça. »«Nos rapports se sont détériorés»Le stratège phocéen a également évoqué sa relation avec Garcia. « C'est mitigé. Je n'oublie pas l'année de la Coupe d'Europe, souligne-t-il. Mais ce fut difficile après et nos rapports se sont détériorés. Je ne l'oublie pas non plus. Il y a eu des moments plutôt chauds, une communication qui ne passait plus, des prises de tête. J'ai mon caractère aussi. On ne s'est pas quittés en bons termes on va dire. Est-ce moi je pourrais passer de l'OM à Lyon en ...