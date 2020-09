Marseille-Lille, le désert des neuf entre deux prétendants à la C1

Le choc de cette quatrième journée de Ligue 1 entre l'OM et Lille oppose deux équipes intéressantes, mais qui se cherchent offensivement. Des difficultés à marquer illustrées par leurs deux avants-centres, pas encore pleinement lancés dans cette nouvelle saison. Un poste qui fait pourtant l'objet de beaucoup d'attention, dans les deux clubs.

Une dynamique qui laisse à désirer

Trois matchs, respectivement sept et six points pris - dont une retentissante victoire au Parc des Princes, pour les Marseillais - : cet OM-Lille oppose deux équipes aux débuts de saison encourageants. Mais il y a un mais. Un gros mais, même. Car les deux formations peinent encore à exprimer pleinement un potentiel offensif particulièrement fourni, de part et d'autre : trois buts pour les hommes de Christophe Galtier contre quatre pour ceux de Villas-Boas, et surtout des avants-centres pas encore dans le rythme. Dans le Nord, l'arrivée de Jonathan David a suscité d'importants espoirs, pas encore récompensés même si le temps d'adaptation du Canadien à la Ligue 1 est loin d'être illogique. Sur la Canebière, Darío Benedetto n'est plus indiscutable. En atteste sa non-titularisation face au PSG, le club envisageant de nouveau d'investir sur un poste qui fait débat depuis plusieurs saisons.Contre Metz, Lille a dominé et globalement maîtrisé son sujet dans le jeu en frappant seize fois au but. Tout ça pour s'imposer par la plus petite des marges, sur un pion de Luis Araújo dans les dernières minutes. Les Dogues donnent l'impression de peiner dans leurs prestations offensives collectives et de s'en remettre à des exploits individuels pour faire la différence, comme ce fut le cas de Jonathan Bamba une semaine plus tôt à Reims. Solidement appuyés sur un duo Osimhen-Rémy très efficace la saison dernière, les Lillois doivent désormais se réinventer à ce poste. Burak Y?lmaz et Jonathan David ont débarqué au domaine de Luchin entourés de nombreux espoirs, mais ces derniers tardent encore à se concrétiser., assurait ce vendredi Christophe Galtier en conférence de presse, à propos de l'international canadien de vingt ans.