Marseille : les éboueurs en grève pour défendre leur temps de travail

Des négociations sont en cours avec la métropole Aix-Marseille-Provence qui souhaite harmoniser le temps de travail de tous ses agents publics de la collecte et de la propreté.

Grève des éboueurs à Marseille, mardi 28 septembre 2021. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les poubelles ont commencé à déborder mardi 28 septembre dans certains quartiers de Marseille. Les syndicats ont entamé une nouvelle grève dans le cadre d'un bras de fer autour de leur temps de travail avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Si certains éboueurs étaient en grève dès jeudi soir, à l'appel de la CGT, d'autres ont rejoint le mouvement lundi, à l'appel de Force Ouvrière, le syndicat majoritaire dans la profession à Marseille. "Il y a eu quelques perturbations dans le service ce week-end", a confirmé à l' AFP un porte-parole de la métropole.

Les deux syndicats protestent contre la remise en question de leur temps de travail. En effet, la métropole Aix-Marseille-Provence, issue en 2014 du regroupement de six intercommunalités, souhaite harmoniser le temps de travail de tous ses agents publics de la collecte et de la propreté en vertu de la loi de transformation de la fonction publique de 2019 qui impose un retour aux 35 heures au 1er janvier 2022 pour tous les fonctionnaires, tout en ouvrant la possibilité de négocier des aménagements pour tenir compte de la pénibilité.

"Travailler 28 jours de plus sans un euro de plus"

Pour l'heure, la métropole a proposé une baisse de 5% du temps de travail des éboueurs, soit 1.530 heures par an et 5 heures 42 par jour sur six jours. "Pour nous, 20% de baisse du temps de travail est un minimum non négociable", a indiqué à l' AFP Eric Robito, responsable CGT à la métropole. Ce qui ferait 1.286 heures par an, contre 1.607 heures pour 35 heures.

Selon le syndicat Force Ouvrière, la proposition de la métropole correspond à 28 jours travaillés supplémentaires par an, sans augmentation de salaire. "Je pose la question à toute la population qui légitimement puisse s'inquiéter, même s'énerver de cette grève, est-ce qu'ils accepteraient de travailler 28 jours de plus sans un euro de plus ? La grève était inévitable et tout le monde le sait", a estimé sur BFMTV Patrick Rué, secrétaire général FO des agents territoriaux de Marseille.

Actuellement, les éboueurs de la métropole travailleraient en moyenne entre 3 heures et 3 heures 30 par jour sur six jours, selon un rapport de la Chambre régional des comptes à paraitre cité par Roland Mouren, vice-président de la Métropole délégué à la propreté et aux déchets lors d'un point presse.

Des négociations en cours

La collectivité phocéenne, dirigée par Martine Vassal (LR), a commencé à recevoir les syndicats lundi 27 septembre. "Les négociations vont se poursuivre tous les jours de la semaine", a indiqué Roland Mouren, en précisant avoir "du mal à comprendre qu'on fasse grève avant même de commencer à négocier". "Notre marge de manoeuvre est extrêmement restreinte par rapport à la réglementation", a également souligné l'élu, pour qui l'État doit fixer des règles claires aux collectivités : "C'est un problème national, pas marseillais".

A la sortie d'un premier rendez-vous avec la métropole, FO, qui demande notamment à ce que les spécificités de Marseille soient prises en compte, a constaté lundi soir qu'aucune de ses revendications n'avaient été entendues. "La dangerosité, la pénibilité qu'il y a à Marseille, pour le même travail, vous ne retrouvez pas la même difficulté à Annecy ou bien à Evian. Marseille est quand même une ville spéciale chacun le sait, avec une saleté importante dans les rues", a souligné sur BFMTV Patrick Rué. "Devant le refus obstiné de l'administration, dès ce soir, c’est donc tous les arrondissements de Marseille et tous les territoires de la métropole qui seront en grève à l'appel du syndicat majoritaire !", a donc prévenu son syndicat dans un communiqué.

Interrogé sur la perspective d'une grève de longue durée, Roland Mouren s'est voulu optimiste : "On craint toujours que cela dure, mais je pense que la raison va l'emporter".

Dans une ville où les images de poubelles qui débordent ont souvent terni sa réputation, la question du temps de travail des éboueurs est un serpent de mer. Et si certains assurent que la règle du "fini-parti" appartient au passé, il reste difficile de savoir combien d'heures travaillent exactement les agents en charge de la collecte des déchets, gérée dans les deux-tiers de Marseille par des agents publics, le reste étant en délégation à des entreprises privées.