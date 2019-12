Marseille : le «plan Marshall» pour rénover les écoles de la ville définitivement annulé

Deux ans après avoir été voté, le « plan Marshall » de Marseille voulu par le maire LR Jean-Claude Gaudin pour rénover ou construire une quarantaine d'écoles primaires via un partenariat public-privé (PPP) a été définitivement annulé par la justice administrative.Dans son arrêt vendredi, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'annulation par le tribunal administratif du PPP voté en conseil municipal le 17 octobre 2017.La ville de Marseille, régulièrement critiquée pour l'état de délabrement de plusieurs de ses 444 écoles primaires, avait décidé de démolir 31 écoles de type Pailleron (structures métalliques, panneaux de bois, cages d'escalier non encloisonnées), d'en reconstruire 28 et de bâtir six autres groupes scolaires. Le tout en six ans.Le choix d'un PPP au cœur des inquiétudesC'est la décision de recourir à un PPP plutôt qu'à une maîtrise d'ouvrage publique (MOP) classique qui avait mis le feu aux poudres, s'attirant les critiques de l'ensemble de l'opposition au conseil municipal, mais aussi des ordres national et régional des architectes et des entreprises locales du secteur du bâtiment.Pour trancher, la ville avait fait évaluer le coût de son « plan Ecole d'avenir » selon ces deux procédures. Bilan de ce calcul, une fois tenu compte des risques du projet : 692 millions d'euros pour le PPP, contre 734 millions d'euros pour la MOP.C'est ce calcul justement qui avait été retoqué en première instance par le tribunal administratif avant d'être définitivement balayé par la cour administrative d'appel vendredi.Un chantier à plus d'un milliard d'eurosCette « évaluation préalable [...] ne présente pas les principaux risques du projet et leur valorisation financière de manière suffisamment précise et claire », indique la cour dans son arrêt, concluant qu'elle « ne peut être regardée comme démontrant que le bilan du recours au marché de partenariat ...