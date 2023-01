Marseille : La communication de Tudor, son pire ennemi ?

Hué en début de saison, Igor Tudor est désormais applaudi lors de l'annonce de la composition des équipes au Vélodrome. Pour autant, la Tudormania semble encore bien loin. Pas un problème pour l'ancien stoppeur de la Juve qui se fout de ce genre de considérations. Ce qui peut expliquer son manque de reconnaissance populaire.

"Compliqué pour pas mal de personnes de complètement retourner leurs vestes..."

Une image de Terminator qui s'estompe

Avec 36 points au compteur, l'OM version Igor Tudo réalise le second meilleur départ de l'histoire du club au XXIsiècle. Après 17 journées, seul l'OM de Bielsa a fait mieux en engrangeant deux petit points de plus sur les mêmes temps de passage. Souvenez-vous alors de la folie ambiante autour du! Il y avait dans l'air marseillais une odeur de promesse tenue. On vous avait promis des buts et de la folie ? Vous avez des buts et de la folie ! Rien de tout ça avec Tudor, accueilli à la manière de Wenger sur le banc desen 1996., résume Karim Attab, journaliste suiveur du club pour Maritima.(André Villas-Boas et Jorge Sampaoli, NDLR)C'est ainsi que les premières sorties du Croate au Vélodrome ont été accompagnées de broncas.Malgré ces mauvaises bases, le Croate a fini lentement, mais sûrement par inverser la tendance., observe Thierry Audibert, qui fréquente le Vélodrome depuis l'époque de Skoblar.D'autant plus que cette situation a été autant subie par Tudor que créée par lui. Le timing de son arrivée, annoncée juste après le départ soudain de l'exigent Sampaoli, semblait entériner le manque de moyens financiers du club. La préparation n'arrangera rien entre une désastreuse campagne de matchs amicaux et un enchaînement de rumeurs estivales évoquant des tensions à l'entraînement avec certains tauliers de l'effectif.