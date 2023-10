information fournie par So Foot • 11/10/2023 à 11:30

Marseille équipe la plus âgée de Ligue 1

À jamais les plus vieux.

Comme chaque semaine, le CIES a publié une nouvelle lettre. Le sujet : l’âge moyen des onze alignés par chaque équipe depuis le début de saison. Un classement dominé par l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Avec 27,91 ans de moyenne d’âge, les Marseillais devancent Clermont (27,85) et Montpellier (27,48). Dans l’autre sens, le Paris Saint-Germain (25,08), auteur d’un mercato en forme de cure de jouvence, n’est devancé que par Toulouse (24,16) pour les équipes les plus jeunes du championnat. Troisième à ce petit jeu, Strasbourg (25,22) est l’équipe à offrir le plus de minutes aux joueurs de moins de 21 ans : 36,1%.…

FP pour SOFOOT.com