Marseille, en plein mois doute

Passé totalement à côté de sa manche aller face au Panathinaïkos, l’OM est désormais dos au mur et va devoir se réveiller s’il veut goûter à la Ligue des champions cette saison. Mais il est aussi (déjà) le moment de se poser des questions sur les choix de Pablo Longoria et de Marcelino.

Depuis plusieurs semaines, après les doutes qui ont d’abord émaillé le mercato marseillais, qui a mis un peu de temps à se mettre en route, l’heure était plutôt à l’effervescence générale sur la Canebière. Les arrivées consécutives de Kondogbia, Lodi, Aubameyang, Sarr et Ndiaye ont globalement convaincu – sur le papier en tout cas – puisqu’elles répondaient à des besoins précis, sans que l’OM n’ait eu à se mettre dans le rouge au niveau financier. Mais depuis mercredi dernier, date de l’ultime match de préparation des Marseillais face au Bayer Leverkusen (1-2), quelques doutes ont commencé à s’immiscer. Sont-ils vraiment prêts physiquement ? Tactiquement, tous ces changements vont-ils s’imbriquer immédiatement ? Que va concocter Marcelino, lui qui n’aura pas le droit se tromper à Athènes pour sa première officielle ? La manche aller est passée, ce mercredi, et il n’y a que peu de réponses évidentes qui s’en sont dégagées, tant Marseille a raté sa rentrée des classes face au Panathinaïkos (1-0). Les doutes sont déjà là.

Le changement, c’est décevant

Sur le papier, le technicien espagnol n’avait pas pris trop de risques. Il a ressorti son 4-4-2 habituel – ou un 4-2-3-1 plutôt puisque Ndiaye a joué en dessous d’Aubameyang – en alignant ce qui pourrait s’apparenter à un onze type. Oui mais voilà, il y a eu du changement à toutes les lignes durant l’été, et il était difficile de croire que l’OM allait vivre une promenade de santé face à une équipe du Panathinaïkos totalement rodée. Résultat : les Marseillais ont même vécu un cauchemar, dégageant peu de sérénité défensive et absolument aucune créativité offensive. Pour ses débuts officiels, Kondogbia a écopé d’une exclusion méritée et Marcelino s’est bien planté dans ses choix (pourquoi remplacer Aubameyang par Mbemba ?). Ses hommes n’ont pas été ambitieux dans le jeu, et lorsque l’ouverture du score est arrivée à quelques minutes du terme, l’Asturien a préféré voir ses gars assurer le 1-0 plutôt que d’essayer de revenir au score et accrocher un nul qui aurait été, dans ce contexte, une belle opération.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com