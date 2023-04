Marseille en démonstration contre Troyes

17 Yoann SALMIER (estac) - 09 Vitor Manuel CARVALHO DE OLIVEIRA VITINHA (om) during the Ligue 1 Uber Eats match between Marseille and Troyes at Orange Velodrome on April 16, 2023 in Marseille, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

Porté notamment par un doublé de Vitinha, auteur de ses deux premiers buts sur la Canebière, l'OM n'a eu aucun mal à se défaire d'une équipe de Troyes dépassée. Les Phocéens récupèrent la deuxième place, au détriment de Lens.

Marseille 3-1 Troyes

Buts : Vitinha (3 e et 64 e ) et Ünder (40 e ) pour l’OM // M. Baldé (90 e +1) pour l’ESTAC

Trois mois qu’ils attendaient ça. Depuis mi-janvier et un succès contre Lorient, le volcan du Vélodrome n’avait plus eu l’opportunité de s’enflammer devant le plaisir simple d’une victoire à la maison. Poussifs dans leur antre depuis, les Marseillais se savaient attendus pour la venue d’une équipe de l’ESTAC en perdition depuis de longues semaines. Et il ne leur a fallu que quelques instants pour prendre les devants et la mesure de Troyens bien démunis. Vitinha, Under et compagnie ont vécu une belle soirée, achevée en possession d’une deuxième place de Ligue 1 qu’il faudra aller défendre à Lyon la semaine prochaine.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com